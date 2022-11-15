Бренд Pepfer выпустил коллекцию сумок в виде советских продуктовых упаковок
Теперь многие модницы мечтают носить на плече пачку соли или молочный треугольник.
Эстетика Советского Союза время от времени привлекает дизайнеров разных стран.
Но на этот раз ею вдохновились разработчики российского бренда Pepfer. Они создали мини-коллекцию сумок, которые копируют советские упаковки для продуктов.
Вопреки критическим высказываниям, изделия пользуются популярностью среди модниц.
Девушки с чувством юмора с удовольствием размахивают на улицах пачками соли и соды, коробками сахара, молочными треугольниками и банками сгущенки.
Цена изделий не самая низкая, но приемлемая для тех, кто хочет быть на пике моды, - от 10 до 18 тысяч рублей.
Опубликовано: Наталья Павлова
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