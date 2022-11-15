Какие продукты укрепляют нервную систему

Некоторые доступные и привычные продукты могут положительно отражаться на нервной системе и укреплять ее. По этой причине важно внести их в свой ежедневный рацион.

Также специалист перечислила продукты, на которые следует обратить внимание, чтобы нервы были крепкими.

В первую очередь доктор выделила напитки. Она посоветовала пить травяные чаи.

Дело в том, что ромашка, мята, липа или боярышник выравнивают уровень кортизола в организме, а значит, что и нервная система приходит в норму.

Кроме этого, необходимы в меню продукты с высоким содержанием триптофана. Это может быть сыр, творог и бобовые.

Русакова добавила, что не стоит забывать и про фрукты. Особенно полезны цитрусовые: лимон, апельсин и грейпфрут. Они тоже положительно сказываются на уровне кортизола.

На этом список важных продуктов не заканчивается.

«Бурый рис, шпинат и бананы, в свою очередь, содержат магний и обладают эффектом антистресс», - цитирует Русакову издание Ura.ru.