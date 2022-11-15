CNN: США хотят модифицировать беспилотники Grey Eagle и передать их Украине

APS
2022-11-15 00:55

CNN со ссылкой на собственные источники сообщает, что США хотят модифицировать свои беспилотники Grey Eagle для передачи их на Украину.

Целью модификации является снижение рисков по потере аппаратов с чувствительными технологиями. 

Специалисты обозначили необходимые корректировки технического характера, однако процесс модификации довольно трудоемкий.

Сейчас возможности изменений в конструкции беспилотников изучают в американской армии.

Опубликовано: Светлана Репина