CNN: США хотят модифицировать беспилотники Grey Eagle и передать их Украине
2022-11-15 00:55
CNN со ссылкой на собственные источники сообщает, что США хотят модифицировать свои беспилотники Grey Eagle для передачи их на Украину.
Целью модификации является снижение рисков по потере аппаратов с чувствительными технологиями.
Специалисты обозначили необходимые корректировки технического характера, однако процесс модификации довольно трудоемкий.
Сейчас возможности изменений в конструкции беспилотников изучают в американской армии.
Опубликовано: Светлана Репина
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