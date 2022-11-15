Продукт, который легко улучшает цвет кожи

Благодаря правильной еде и напиткам, которые мы выбираем каждый день, можно значительно улучшить здоровье.

Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Доктор отметила, что напиток положительно влияет на кишечник, хорошо сказывается на коже.

Кроме этого, как заметила Соломатина, томатный сок низкокалориен, а значит, более полезен при похудении, чем соки из фруктов и других овощей.

«Также в томатном соке есть органические кислоты, которые улучшают пищеварение. Плюс, в напитке достаточно низкая калорийность, там всего 40 ккал», - цитирует медика Ura.ru.

На этом плюсы не заканчиваются. Томатный сок является хорошим средством в профилактике простатита.

Однако это не значит, что можно пить такой сок литрами.

Также нужно помнить про противопоказания. К примеру, не стоит употреблять напиток тем, кто страдает от подагры, а также тем, кто склонен к повышению мочевой кислоты.