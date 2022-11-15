Командующий ВСУ Залужный пошел против Зеленского и отказался вести переговоры с Россией
2022-11-15 01:06
Генерал Залужный, командующий украинской армией, заявил о том, что ВСУ не пойдут на переговоры с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов пойти на переговоры с Путиным, если Россия выведет с территории Украины свои войска.
При этом любопытно, что командующий Вооруженными силами Украины Залужный заявил о том, что армия не пойдет на мирные переговоры с Россией.
"Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений", - приводит Russia Today слова генерала Залужного.
Опубликовано: Николай Скира
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