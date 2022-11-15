Риши Сунак заявил, что Великобритания помогает Украине усилить позиции перед переговорами с Россией
2022-11-15 01:10
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна принимает меры для укрепления позиций Украины перед возможными переговорами с Россией.
По его словам, задача заключается в том, чтобы помочь Украине защитить себя и добиться сильной позиции к переговорам.
При этом Сунак призвал не подталкивать Киев к переговорам, поскольку это будет «немного нечестным».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможные после восстановления целостности Украины и вывода российских войск, а также возмещения убытков.
Опубликовано: Светлана Репина
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