После «песнопений о России» священника Киево-Печерской лавры отстранили от богослужений

Наместник Киево-Печерской Лавры Павел сообщил об отстранении священника Захария от богослужений.

Он пояснил, что причиной стала песня «Звон плывет, плывет над Россией», прозвучавшая во время служения Захария.

При этом наместник уточнил, что песня не была молебном, и напомнил, что УПЦ молится за Украину и за мир.

Ранее по факту песнопений о России в Киево-Печерской лавре было начато расследование полиции и СБУ.