Китайские официальные лица выразили недовольство «безответственными» ядерными угрозами
2022-11-15 01:28
Китайский премьер Ли Кэцян подчеркнул «безответственность» ядерных угроз, выступая на саммите в Камбодже.
Кэцян участвовал в саммите азиатских стран, где он довольно подробно рассказал о политике Китая в отношении Украины.
Высокопоставленный китайский чиновник сделал акцент на суверенитете, на необходимости обеспечить, чтобы ядерное оружие не применялось.
Ранее Китай не допускал высказываний официальных лиц по поводу действий России.
Опубликовано: Светлана Репина
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