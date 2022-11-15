Китайские официальные лица выразили недовольство «безответственными» ядерными угрозами

Китайский премьер Ли Кэцян подчеркнул «безответственность» ядерных угроз, выступая на саммите в Камбодже.

Кэцян участвовал в саммите азиатских стран, где он довольно подробно рассказал о политике Китая в отношении Украины.

Высокопоставленный китайский чиновник сделал акцент на суверенитете, на необходимости обеспечить, чтобы ядерное оружие не применялось.

Ранее Китай не допускал высказываний официальных лиц по поводу действий России.