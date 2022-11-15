Байден: демократам не хватает голосов, чтобы узаконить право на аборт

Президент США Джо Байден заявил, что демократам не хватает голосов, чтобы узаконить общенациональное право на аборт.

Нехватка голосов отмечается, несмотря на сильные результаты Демократической партии на промежуточных выборах.

Ранее Байден обещал, что в случае побели демократов сразу же направит в Конгресс законопроект, который узаконит право на аборт.

Ранее данное право мог гарантировать только Верховный суд США.