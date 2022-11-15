Индия не поддается давлению США и не отказывается от российской нефти
2022-11-15 01:37
США неоднократно пытались убедить Индию отказаться от отношений с Россией и поставок российской нефти.
Но в этом случае Индии пришлось бы поступить своими национальными интересами, поэтому страна отвергала попытки США оказывать давление.
Индия по-прежнему не заинтересована в присоединении к инициативе, возглавляемой США, поскольку она получает большую скидку на нефть из России и хочет сохранить отношения со своим давним стратегическим партнером.
Но нефтеперерабатывающие заводы Индии не разместили заказы на добычу нефти после 5 декабря из-за неуверенности в том, будут ли доступны доставка и страхование.
Опубликовано: Светлана Репина
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