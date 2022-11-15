Опытные садоводы рассказали, как вырастить салат зимой на подоконнике
В холодное время года так не хватает свежей сочной зелени. Получить хороший урожай салата без особых хлопот можно даже зимой и всего за две недели.
Для выращивания зелени дома в зимний период нужно выбрать подходящие сорта, например "Ванька кучерявый", "Витаминный".
Любителям латука можно посоветовать "Бутерброд", "Новинку", "Атлета". Эти виды отличаются особенно сочными и хрустящими листочками.
Понадобится посадочная емкость с выложенным на дно дренажным слоем в виде мелких камней или керамзита.
Поверх дренажа укладывается грунт, который следует увлажнить отстоявшейся водой.
В земле сделать ямки глубиной на пол сантиметра. Семена, закопанные глубоко, будут долго прорастать, и, соответственно, урожая тоже придется ждать дольше.
Посадочную тару надо поместить на подоконник с западной или южной стороны дома. Желательно, чтобы место хорошо и долго освещалось естественным солнечным светом.
Рекомендуемые температурные показатели: не ниже 17 градусов.
Опубликовано: Храмова Оксана
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Шольц: лидерам стран G20 будет сложно согласовать заявления по ситуации на Украине
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Зеленский похвалил США и Китай за заявления о недопустимости ядерных угроз
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20