Politico: Украина недовольна заявлениями Пентагона о переговорах с Россией
2022-11-15 01:58
Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщает, что слова генерала Марка Милли о возможности переговоров с Россией вызвали недовольство на Украине.
По данным источника, глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Милли считает невозможное боевую победу Украины.
В связи с этим он заявил о возможном начале переговорного процесса с Россией этой зимой.
Вместе с тем Милли подчеркнул, что в боевых действиях ожидается зимняя пауза, но это не означает скорых переговоров.
Опубликовано: Светлана Репина
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