Politico: Украина недовольна заявлениями Пентагона о переговорах с Россией

Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщает, что слова генерала Марка Милли о возможности переговоров с Россией вызвали недовольство на Украине.

По данным источника, глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Милли считает невозможное боевую победу Украины.

В связи с этим он заявил о возможном начале переговорного процесса с Россией этой зимой.

Вместе с тем Милли подчеркнул, что в боевых действиях ожидается зимняя пауза, но это не означает скорых переговоров.