Си Цзиньпин на встрече с Байденом рассказал о «демократии в китайском стиле»
2022-11-15 02:10
Во время встречи с президентом США Джо Дайденом китайский лидер Си Цзиньпин призвал не противопоставлять демократию авторитаризму.
Цзиньпин заявил, что такая позиция не соответствует нынешним тенденциям и не является определяющей чертой сегодняшнего мира.
Он сказал, что в США демократия в американском стиле, а в Китае – в китайском стиле.
Си Цзиньпин подчеркнул, что свобода, демократия и права человека являются общим стремлением человечества и Компартии Китая.
Опубликовано: Светлана Репина
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Шольц: лидерам стран G20 будет сложно согласовать заявления по ситуации на Украине
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Зеленский похвалил США и Китай за заявления о недопустимости ядерных угроз
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20