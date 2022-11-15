Си Цзиньпин на встрече с Байденом рассказал о «демократии в китайском стиле»

Во время встречи с президентом США Джо Дайденом китайский лидер Си Цзиньпин призвал не противопоставлять демократию авторитаризму.

Цзиньпин заявил, что такая позиция не соответствует нынешним тенденциям и не является определяющей чертой сегодняшнего мира.

Он сказал, что в США демократия в американском стиле, а в Китае – в китайском стиле.

Си Цзиньпин подчеркнул, что свобода, демократия и права человека являются общим стремлением человечества и Компартии Китая.