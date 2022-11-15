Зеленский похвалил США и Китай за заявления о недопустимости ядерных угроз

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал заявления США и Китая о недопустимости угроз ядерным оружием, сделанные перед саммитом G20.

Украинский президент напомнил, что обе страны имеют серьезный вес в мировой политике, поэтому их позиция имеет важное значение.

Зеленский подчеркнул, что все понимают, к кому обращены слова лидеров Китая и США.

Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и выступили против угрозы применения ядерного оружия в Украине.