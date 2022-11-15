Шольц: лидерам стран G20 будет сложно согласовать заявления по ситуации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидерам стран G20 будет сложно согласовать итоговое заявление по глобальным вопросам и по ситуации на Украине.

Он отметил, что все участники саммита работают над тем, чтобы сделать четкое заявление по вопросам, влияющим на весь мир.

Шольц сообщил, что поездка на Бали будет тяжелой и отнимет у всех много сил.

В G20 входят 19 крупнейших стран с развитой и развивающейся экономикой, а также Евросоюз.