Шольц: лидерам стран G20 будет сложно согласовать заявления по ситуации на Украине
2022-11-15 02:27
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидерам стран G20 будет сложно согласовать итоговое заявление по глобальным вопросам и по ситуации на Украине.
Он отметил, что все участники саммита работают над тем, чтобы сделать четкое заявление по вопросам, влияющим на весь мир.
Шольц сообщил, что поездка на Бали будет тяжелой и отнимет у всех много сил.
В G20 входят 19 крупнейших стран с развитой и развивающейся экономикой, а также Евросоюз.
Опубликовано: Светлана Репина
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Шольц: лидерам стран G20 будет сложно согласовать заявления по ситуации на Украине
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