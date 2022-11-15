Politico: Госдеп США готовит почву для мирных переговоров между РФ и Украиной

Информагентство Politico утверждает, что представители американского Госдепартамента разрабатывают варианты продолжения российско-украинских переговоров.

Во вторник новостной интернет-журнал Politico со ссылкой на информатора сообщил, что многие сотрудники Госдепартамента Соединённых Штатов настаивают на возобновлении переговоров между Россией и Украиной грядущей зимой, которая с высокой долей вероятностью заморозит военный конфликт.

Вместе с тем в Politico отмечают, что не все представители американского Госдепа согласны с мнением о необходимости продолжения переговоров между Киевом и Москвой, а самым активным сторонником начала нового переговорного процесса между участниками конфликта является сотрудник Пентагона Марк Милли.