Politico: Госдеп США готовит почву для мирных переговоров между РФ и Украиной
Информагентство Politico утверждает, что представители американского Госдепартамента разрабатывают варианты продолжения российско-украинских переговоров.
Во вторник новостной интернет-журнал Politico со ссылкой на информатора сообщил, что многие сотрудники Госдепартамента Соединённых Штатов настаивают на возобновлении переговоров между Россией и Украиной грядущей зимой, которая с высокой долей вероятностью заморозит военный конфликт.
Вместе с тем в Politico отмечают, что не все представители американского Госдепа согласны с мнением о необходимости продолжения переговоров между Киевом и Москвой, а самым активным сторонником начала нового переговорного процесса между участниками конфликта является сотрудник Пентагона Марк Милли.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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