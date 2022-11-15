Гросси: нахождение ЗАЭС под контролем России повышает риск ядерной аварии
2022-11-15 02:55
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что его беспокоит принятие решений со стороны новой администрации Запорожской атомной электростанции.
Утром 15 ноября генеральный директор международного ядерного агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что организация обеспокоена новыми решениями управляющих Запорожской АЭС, поскольку она перешла под контроль российского энергетического концерна "Росатом", напрямую подчиняющегося Москве.
По мнению Гросси, из-за подконтрольности Запорожской атомной станции России украинские сотрудники атомного объекта испытывают постоянное давление, что существенно повышает вероятность ядерной аварии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Шольц: лидерам стран G20 будет сложно согласовать заявления по ситуации на Украине
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Зеленский похвалил США и Китай за заявления о недопустимости ядерных угроз
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20