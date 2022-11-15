Население мира превысило 8 миллиардов человек, заявили в ООН
2022-11-15 08:24
Согласно официальной оценке Организации Объединенных Наций, население мира превысило 8 миллиардов жителей во вторник, 15 ноября.
ООН видит в этом важную веху в развитии человечества и напоминает об общей ответственности, «заботиться о нашей планете».
ООН отмечает беспрецедентный рост, еще в 1950 году насчитывалось всего 2,5 миллиарда жителей, является результатом постепенного увеличения продолжительности жизни, благодаря прогрессу в области общественного здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины.
Но рост населения создает огромные проблемы для беднейших стран, где оно сконцентрировано, отмечают в организации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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