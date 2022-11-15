Население мира превысило 8 миллиардов человек, заявили в ООН

Согласно официальной оценке Организации Объединенных Наций, население мира превысило 8 миллиардов жителей во вторник, 15 ноября.

ООН видит в этом важную веху в развитии человечества и напоминает об общей ответственности, «заботиться о нашей планете».

ООН отмечает беспрецедентный рост, еще в 1950 году насчитывалось всего 2,5 миллиарда жителей, является результатом постепенного увеличения продолжительности жизни, благодаря прогрессу в области общественного здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины.

Но рост населения создает огромные проблемы для беднейших стран, где оно сконцентрировано, отмечают в организации.