Politico: Госдепартамент США тайно готовит почву для переговоров между Москвой и Киевом

Госдеп США тайно готовит почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.

Во вторник западное издание Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщает, что госдепартамент США подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, но единой точки зрения в Вашингтоне на этот счет нет.

Уточняется, что власти США намерены вести консультации по вопросу переговоров совместно и в тесной координации с Киевом.

В Вашингтоне полагают, что окно для возможных переговоров между Москвой и Киевом может открыться зимой, когда в силу погодных условий интенсивность боевых действий снизится, однако в статье сообщается, что заявления председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о возможности начала переговоров разозлили украинских чиновников.