Politico: Госдепартамент США тайно готовит почву для переговоров между Москвой и Киевом
Госдеп США тайно готовит почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.
Во вторник западное издание Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщает, что госдепартамент США подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, но единой точки зрения в Вашингтоне на этот счет нет.
Уточняется, что власти США намерены вести консультации по вопросу переговоров совместно и в тесной координации с Киевом.
В Вашингтоне полагают, что окно для возможных переговоров между Москвой и Киевом может открыться зимой, когда в силу погодных условий интенсивность боевых действий снизится, однако в статье сообщается, что заявления председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о возможности начала переговоров разозлили украинских чиновников.
Опубликовано: Елена Калиновская
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