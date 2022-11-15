Лоза поделился мнением по поводу запрета на въезд Джиму Керри и Шону Пенну в Россию
2022-11-15 09:18
Композитор и певец Юрий Лоза призвал россиян не держать зла на всемирно известных Джима Керри и Шона Пенна, так как актеры всю жизнь повторяют то, что велено.
Юрий Лоза рассказал в соцсетях, что думает о санкциях России против таких знаменитостей, как актеры Джим Керри, Бен Стиллер и Шон Пенн. Этим звездам запрещено въезжать в РФ.
Музыкант подчеркнул, что актеры по роду своей профессии постоянно повторяют чужие тексты. По этой причине Лоза призвал соотечественников не держать зла на западных селебритис.
Лоза уверен, что он и его земляки не перестанут смотреть картины с участием Керри, Пенна и Стиллера.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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