Лоза поделился мнением по поводу запрета на въезд Джиму Керри и Шону Пенну в Россию

Композитор и певец Юрий Лоза призвал россиян не держать зла на всемирно известных Джима Керри и Шона Пенна, так как актеры всю жизнь повторяют то, что велено.

Юрий Лоза рассказал в соцсетях, что думает о санкциях России против таких знаменитостей, как актеры Джим Керри, Бен Стиллер и Шон Пенн. Этим звездам запрещено въезжать в РФ.

Музыкант подчеркнул, что актеры по роду своей профессии постоянно повторяют чужие тексты. По этой причине Лоза призвал соотечественников не держать зла на западных селебритис.

Лоза уверен, что он и его земляки не перестанут смотреть картины с участием Керри, Пенна и Стиллера.