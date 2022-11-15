Племянник Энди Уорхола продает две ранние картины мастера поп-арта

Племянник Энди Уорхола, хранитель работ всемирно известного художника поп-арта и современного искусства, сообщил о продаже в Нью-Йорке двух его ранних картин, которые ранее не были выставлены на продажу.

Обе работы были написаны в 1970-м: «Носпильщик 1: Зачем ковыряться в мне» (Nosepicker 1) и «Гостиная» того же года, получили меньшую славу, несоизмеримую с символическими работами «Суп Кэмпбелла» или «Выстрел из шалфея Блю Мэрилин».

Они были выставлены на аукцион во вторник вечером нью-йоркским домом Филлипс.

Nosepicker 1 оценивается от 300 000 до 500 000 долларов, а Living Roomот от 250 000 до 450 000 долларов, сообщили представители аукционного дома и Джеймса Уорхола.

«Эти две картины находятся в нашей семье уже 70 лет, и мы наслаждались ими много лет», — рассказал Джеймс Уорхола, 67-летний американский художник и иллюстратор, сын старшего брата Энди Уорхола (1928–1987).

«Есть семеро наследников, мои родители умерли, к сожалению, пора их продать и разделить прибыль от этих произведений экспрессионистского течения, совершенно уникальных у Уорхола», — отметил племянник.

Юношеский автопортрет Уорхола с засунутым в нос пальцем и картина из его гостиной в Питтсбурге несколько раз экспонировались по всему миру, но эти работы чуть было не утратили.

В своей презентации Филлипс рассказывает, что в конце 1970-х годов у семьи Уорхола угнали машину, в которой хранились две картины. К счастью для семьи и энтузиастов искусства по всему миру, машина была найдена с совершенно невредимыми работами.