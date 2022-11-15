Тотьмянину забрала скорая со съемок нового сезона шоу Ледниковый период

Фигуристка Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму, участвуя в проекте "Ледниковый период". Со съемок спортсменку увезла скорая.

Фигуристка Татьяна Тотьмянина была серьезно травмирована на съемках телевизионного проекта «Ледниковый период». Спортсменку экстренно госпитализировали, о чем сообщил продюсер передачи Илья Авербух.

Авербух рассказал, что Татьяна была травмирована во время номера, но повела себя профессионально, закончив выступление.

Тотьмянина находится на обследовании после падения во время выступления.

Спортсменка получила травму колена, так как ее партнер задел фигуристку коньком.