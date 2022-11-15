Зеленский, выступая на G20 заявил, что пора положить конец войне на Украине и обменяться пленными по формуле всех на всех

Президент Украины Владимир Зеленский осудил во вторник, 15 ноября, перед G20 «безумные угрозы применить ядерное оружие» со стороны России, заявив, что «ядерному шантажу не может быть оправдания».

«То же самое и с безумными угрозами применения ядерного оружия, высказанными российскими официальными лицами. Ядерному шантажу не может быть оправдания», — заявил он в видеоообращении.

Президент Украины заявил, что пора» положить конец войне.

«Я убежден, что сейчас самое время, что разрушительную войну России нужно и можно остановить», - сказал он, предложив полный обмен пленными между Россией и Украиной.

Владимир Зеленский также выступил за бессрочное продление соглашения об экспорте украинского зерна, срок действия которого истекает в пятницу.