Зеленский, выступая на G20 заявил, что пора положить конец войне на Украине и обменяться пленными по формуле всех на всех
2022-11-15 09:35
Президент Украины Владимир Зеленский осудил во вторник, 15 ноября, перед G20 «безумные угрозы применить ядерное оружие» со стороны России, заявив, что «ядерному шантажу не может быть оправдания».
«То же самое и с безумными угрозами применения ядерного оружия, высказанными российскими официальными лицами. Ядерному шантажу не может быть оправдания», — заявил он в видеоообращении.
Президент Украины заявил, что пора» положить конец войне.
«Я убежден, что сейчас самое время, что разрушительную войну России нужно и можно остановить», - сказал он, предложив полный обмен пленными между Россией и Украиной.
Владимир Зеленский также выступил за бессрочное продление соглашения об экспорте украинского зерна, срок действия которого истекает в пятницу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Зеленский, выступая на G20 заявил, что пора положить конец войне на Украине и обменяться пленными по формуле всех на всех
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