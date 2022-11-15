Трамп сохраняет интригу накануне «самого важного» дня в жизни США

Ожидается, что Дональд Трамп объявит свою кандидатуру на президентских выборах в США 2024 года во вторник, 15 ноября, проигнорировав призывы части своего лагеря выйти из игры после промежуточных выборов.

Республиканский миллиардер пообещал «важное заявление» из своей роскошной резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в 9 часов вечера по местному времени, содержание которого больше не вызывает секрета, но тем не менее должно воодушевить миллионы его сторонников.

Его советник Джейсон Миллер пообещал «очень профессиональное, очень аккуратное» заявление, во время которого бывшего президента будет окружать большая группа активистов с плакатами.

Экс-президент к тому же заложил интригу и предсказал, что 15 ноября вполне может стать одним из самых важных дней в истории США.