Самбурская пожаловалась, что ей пора рожать, а достойного мужчины нет рядом

Актриса Настасья Самбурская, которой уже далеко за 30, никак не может устроить личную жизнь. Артистка хочет стать мамой, но мужчины, от которого она хотела бы родить, нет на горизонте.

35-летняя актриса Настасья Самбурская мечтает о семье и наследниках. Артистка утверждает, что ее тело "кричит" о том, что пора рожать и побыстрее.

Знаменитость состояла в браке один раз, но союз развалился почти сразу.

Романы были, но сейчас Настасья снова одинока.

Самбурская утверждает, что к созданию семьи готова не только морально, но и физически.