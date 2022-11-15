Самбурская пожаловалась, что ей пора рожать, а достойного мужчины нет рядом
2022-11-15 09:57
Актриса Настасья Самбурская, которой уже далеко за 30, никак не может устроить личную жизнь. Артистка хочет стать мамой, но мужчины, от которого она хотела бы родить, нет на горизонте.
35-летняя актриса Настасья Самбурская мечтает о семье и наследниках. Артистка утверждает, что ее тело "кричит" о том, что пора рожать и побыстрее.
Знаменитость состояла в браке один раз, но союз развалился почти сразу.
Романы были, но сейчас Настасья снова одинока.
Самбурская утверждает, что к созданию семьи готова не только морально, но и физически.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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