Вдова Жванецкого рассказала об отношении артиста к ситуации в Украине

Наталья Жванецкая рассказала, как отнесся ее муж, юморист Михаил Жванецкий к ситуации в Украине.

Вдова Михаила Жванецкого Наталья рассказала, что покойный очень расстроился, узнав, что происходит в Украине.

По словам супруги, артист всегда утверждал, что у него две родины - Россия и Украина.

Семья всегда жила на два города, две страны. Полгода (зимой и весной) - в Москве, полгода (летом и осенью) - в Одессе.