Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем Телеграм о результатах переговоров с куратором из Пентагона.

По его словам, глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсудил с ним ситуацию вокруг мирных переговоров.

Залужный отметил, что принято решение, что украинские военные не собираются принимать «никаких переговоров», пока не будут освобождены «все захваченные территории».

Выступая на G20 по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский также дал понять, что «Минска-3 не будет».

Отметим, что с одной стороны киевский режим требует от Запада скорейшего прекращения войны, но с другой ведет политику неприменения. Одним словом, в Киеве тянут время и ждут решительных шагов с российской стороны.