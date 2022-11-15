Уровень безработицы в Великобритании вырос до 3,6%, вакансий снова стало меньше

Уровень безработицы в Великобритании вырос до 3,6% за три месяца до сентября, а количество вакансий сократилось пятый раз подряд из-за тревог о рецессии в экономике, сообщило во вторник Управление национальной статистики.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что уровень безработицы останется на уровне 3,5%.

Число занятых сократилось на 52 000 человек, что больше среднего прогноза опроса на 25 000 человек.

Отметим, что на рост числа безработных уже в ближайшей перспективе будут влиять социальные планы ведущих мировых IT компаний. Так в понедельник стало известно, что Amazon намерен сократить 11 000 человек, тогда, как ранее о сокращении большого числа персонала заявили в «Твиттер» и «Мета».

