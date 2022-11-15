Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины

Эту информацию известное издание Politico опубликовало со ссылкой на неназванного источника, которым является один из высокопоставленных дипломатов США.

Как сообщил источник журналистам Politico, в настоящее время Госдепартамент США занимается активной подготовкой базы для будущих переговоров между Россией и Украиной. В рамках этой своей деятельности представители внешнеполитического ведомства США ведут постоянные консультации со своими партнерами в Киеве.

Однако другой источник рассказал журналистам, что какого-то серьезного «дипломатического толчка» для будущих переговоров между Москвой и Киевом в настоящее время на просматривается. По мнению этого источника, сейчас нет никаких готовых документов, площадок для планирования, стратегий ведения подобных переговоров.

При этом сразу восемь конфиденциальных источников Politico заявили, что расходящиеся заявления чиновников и дипломатов США приводят к осложнению отношений между Вашингтоном и Киевом. Некоторые сотрудники американской администрации категорически против переговоров, другие так же активно настаивают на их проведении.