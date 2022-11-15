Стало известно, как на СВО стимулируют бойцов ВС России уничтожать военную технику противника

Перечень вознаграждений за сбитую вражескую технику публикую во вторник телеграм-каналы без ссылки на источники в Минобороны.

Отмечается, что мобилизованные смогут получить премии за каждое уничтоженное вооружение ВСУ.

Так сбитый самолет, по имеющейся информации, будет стоить 300 тыс. рублей премиальных, а БПЛА – 50 тысяч.

Премию можно получить за все виды уничтоженной боевой техники противника, кроме того «за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач» предусмотрено поощрение в 100 тысяч рублей.