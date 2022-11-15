Politico: Госдеп США тайно готовит почву для мирных переговоров в украинском конфликте

Представители администрации США заявили Politico о том, что почва для переговоров между сторонами конфликта на Украине заранее готовится благоприятная почва, пишет Politico.

При этом отмечается, что ситуацию подстегивает внутренний раскол в американских элитах после промежуточных выборов.

Масло в огонь подлил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли, который заявил, что переговоры возможны уже предстоящей зимой.

Тем не менее украинская сторона ведет двойную игру, выжидая реакции России. Зеленский, выступая на G20 призвал участников клуба содействовать скорейшему мирному урегулированию конфликта, но с другой стороны ведет риторику неприменения выставив до начала переговоров уже неосуществимые требования к России.

