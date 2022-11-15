ООН: Население Земли достигло 8 миллиардов человек
Это сообщение опубликовано на официальном сайте Организации Объединенных Наций.
Как пояснили в ООН, увеличение численности населения Земли до 8 миллиардов человек достигнуто преимущественно за счет рождаемости в Китае, Индии и странах Африки, а также некоторых государств Азиатского региона. При этом в Европе наблюдается демографический кризис и снижение численности населения.
По предварительным оценкам специалистов ООН, к 2037 году население Земли сможет достигнуть отметки в 9 миллиардов человек. Ожидается, что в этом приросте преимущественную роль сыграет Индия.
Также ООН отмечает, что в последние десятилетия тенденция к росту численности землян замедлилась.
Опубликовано: Алексей Гладкий