Иран заявил, что ответит на европейские санкции

Иран во вторник резко раскритиковал новые санкции, введенные против него Евросоюзом, и заявил, что оставляет за собой право ответить на них «решительно».

«С привычкой к санкциям европейцы теряют всякую рациональность и всякую серьезность. Своим неправильным подходом Европа сужает сферу своих отношений», — заявил официальный представитель МИД Нассер Канани в заявлении, опубликованном официальным информационным агентством Irna.

«Исламская Республика Иран эффективно и решительно отреагирует на неконструктивные действия Европы», — добавил он.

В понедельник Европейский союз наложил санкции на 29 иранских чиновников, в том числе на министра внутренних дел Ахмада Вахиди, и на три учреждения, в том числе на государственное телевидение Press TV, обвиняемых в трансляции «вынужденных признаний» задержанных после подавления протестов.

Список санкций Евросоюза против Ирана достиг 126 человек и 11 учреждений. Европейский Союз в прошлом месяце заморозил активы и запретил выдачу виз чиновникам полиции нравов, Стражей исламской революции и министру информационных технологий Ирана.

