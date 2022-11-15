SHAMAN поблагодарил Собчак за критику его творчества

Ярослав Дронов после третьего поста Ксении Собчак, посвященного критике его композиций, ответил журналистке.

SHAMAN нестандартно отреагировал на критику ведущей, журналистки и блогера Ксении Собчак, поблагодарив ее за раскрутку своего творчества.

Ярослав Дронов отметил, что известная блондинка опубликовала о нем целых 3 поста в своем Телеграм-канале.

Только после третьей публикации с критикой творчества исполнителя, "виновник" ответил журналистке, поблагодарив ту за пиар, в интервью "OK!".

Ксения не понимает фразы в композиции Дронова "Я - русский всем назло". Знаменитость недоумевает, почему для своей идентификации необходимо противопоставлять себя всему миру.