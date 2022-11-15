По данным INSEE инфляция во Франции ускорилась до 6,2% за год в октябре

Франция усиленно сдерживает инфляцию регулируя прежде всего цены на топливо, что сказывается на конченой стоимости продукции.

На протяжении года инфляция во Франции остается самой низкой в Еврозоне благодаря государственному регулированию энергетической сферы.

Рост потребительских цен во Франции ускорился до 6,2% в годовом исчислении в октябре, сообщил во вторник INSEE, подтвердив свою первую оценку, опубликованную в конце прошлого месяца. Это новое ускорение инфляции после двухмесячного замедления в августе и сентябре связано с ростом цен на продукты питания, которые за год подскочили на 12%, и на энергоносители, которые подскочили на 19,1%, уточняет Национальный институт экономики. Статистика.

Цены на все свежие продукты за год выросли на 17,3%, а цены на свежие овощи выросли на 33,9%, в том числе на фрукты - 8%. Цены на продукцию обрабатывающей промышленности также выросли (4,2%), хотя и в гораздо меньшей степени, а цены на услуги выросли на 3,1%.

За месяц индекс потребительских цен вырос на 1,0%, также подтверждает INSEE, цены на энергоносители выросли на 5,8% по сравнению с сентябрем, а цены на продукты питания выросли на 1,7%. Базовая инфляция, мера, используемая экономистами и центральными банками для прогнозирования будущих тенденций развития цен и соответствующей корректировки процентных ставок, достигла 5% в октябре после 4,5% в сентябре.

