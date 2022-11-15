Михеева сообщила, что работает над совместными проектами с Ургантом

Актриса и ведущая Алла Михеева рассказала, что она сотрудничает с Иваном Ургантом в рамках новых проектов на "Останкино", куда ведущий ходит на работу.

Алла Михеева призналась, что ей очень не хватает передачи "Вечерний Ургант", которая более полугода не радует поклонников. Актриса не теряет надежды, что шоу все же вернется на Первый.

Михеева утверждает, что Иван Ургант находится в Москве и продолжает работать в «Останкино». Студию "Вечернего Урганта" не разбирали, по этой причине создатели шоу верят, что передача еще будет выходить на экраны.

Михеева пожаловалась в интервью "СтарХит", что передача перестала выходить в эфир в свой юбилей.

Актриса сообщила также, что сотрудничает с Ургантом в рамках новых телевизионных проектов.