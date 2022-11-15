ВСУ обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области
2022-11-15 11:26
Целью обстрелов дальнобойной артиллерии ВСУ стал поселок Ленинский Белгородской области России, при этом никаких военных объектов там никогда не было.
Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков террористы стреляли по мирному частному сектору поселка.
«Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что ВСУ наращивают группировку у Кимбуркской косы и готовятся к штурму.
Опубликовано: Тарас Медведев