ВСУ обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области

Михеева сообщила, что работает над совместными проектами с Ургантом

Актриса и ведущая Алла Михеева рассказала, что она сотрудничает с Иваном Ургантом в рамках новых проектов на "Останкино", куда ведущий ходит на работу.

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