Население Земли за 12 лет увеличилось на 1 миллиард человек

Население планеты Земля за 12 лет увеличилось на 1 миллиард человек и превысило отметку в 8 миллиардов.

Население планеты Земля за 12 лет выросло на 1 миллиард человек, превысив отметку в 8 миллиардов, сообщает пресс-служба ООН.

"Отметка в 8,5 миллиардов будет достигнута уже к 2030 году, 10,4 миллиарда человек на Земле будет жить уже к 2080 году", - говорится в публикации.

В ООН отмечают, что последние 200 лет численность планеты увеличилась в 20 раз. В начале 1900 года на Земле жило всего 1,6 миллиардов человек, в 2000 - 6 миллиардов, а к 2011 году - уже 7 миллиардов.