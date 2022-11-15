Отец Энистон, который также был актером, умер в возрасте 89 лет

Отец актрисы Дженнифер Энистон Джон Энистон скончался на 90-м году жизни "с миром и без боли".

Дженнифер Энистон сообщила в соцсетях о кончине своего родителя и коллеги, актера Джона Энистона. Он ушел в мир иной 11 ноября в своем доме в США.

Артисту было 89 лет.

Дженнифер посвятила покойному отцу теплые слова, порадовавшись, что тот ушел из жизни "с миром и без боли".

У Джона Энистона остался кроме дочери сын Александр от второго брака. С обоими детьми у него были хорошие отношения.

Энистон известен в Штатах благодаря многочисленным ролям в сериалах.

Одним из самых известных его персонажей стал Виктор Кириакис в многосерийной картине "Дни нашей жизни", где актер играл с 1985 года.