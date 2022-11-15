Отец Энистон, который также был актером, умер в возрасте 89 лет
Отец актрисы Дженнифер Энистон Джон Энистон скончался на 90-м году жизни "с миром и без боли".
Дженнифер Энистон сообщила в соцсетях о кончине своего родителя и коллеги, актера Джона Энистона. Он ушел в мир иной 11 ноября в своем доме в США.
Артисту было 89 лет.
Дженнифер посвятила покойному отцу теплые слова, порадовавшись, что тот ушел из жизни "с миром и без боли".
У Джона Энистона остался кроме дочери сын Александр от второго брака. С обоими детьми у него были хорошие отношения.
Энистон известен в Штатах благодаря многочисленным ролям в сериалах.
Одним из самых известных его персонажей стал Виктор Кириакис в многосерийной картине "Дни нашей жизни", где актер играл с 1985 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова