Орейро сыграет в российском новогоднем фильме Письмо Деду Морозу
2022-11-15 12:12
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро ответила согласием на предложение сниматься в российской картине на новогоднюю тематику под названием "Письмо Деду Морозу".
Уругвайская актриса, певица и дизайнер Наталия Орейро станет главной героиней одного из новогодних фильмов российского производства, о чем сообщает Телеграм-канал «Светские хроники».
Сценарий картины создавался в течение более, чем 2-ух лет. Название картины «Письмо Деду Морозу» оригинальностью не отличается.
Съемки проекта будут проходить в российском городе Великий Устюг.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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