Орейро сыграет в российском новогоднем фильме Письмо Деду Морозу

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро ответила согласием на предложение сниматься в российской картине на новогоднюю тематику под названием "Письмо Деду Морозу".

Уругвайская актриса, певица и дизайнер Наталия Орейро станет главной героиней одного из новогодних фильмов российского производства, о чем сообщает Телеграм-канал «Светские хроники».

Сценарий картины создавался в течение более, чем 2-ух лет. Название картины «Письмо Деду Морозу» оригинальностью не отличается.

Съемки проекта будут проходить в российском городе Великий Устюг.