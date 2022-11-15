Меган Маркл и принц Гарри поругались на глазах посетителей ресторана в Калифорнии

Посетители калифорнийского ресторана "Ojai" были поражены соседством Меган Маркл и принца Гарри. Еще больше гости "общепита" удивились тому, что герцоги Сассекские выясняли отношения, не стесняясь окружающих.

На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили один из ресторанов Калифорнии "Ojai". Сюда королевские особы пришли не только насладиться местной кухней, но и поскандалить на глазах у других гостей заведения.

Герцоги Сассекские косвенно подтвердили информацию о том, что устроили скандал на публике, о чем сообщает издание "StarHit".

Очевидцы происшествия утверждают, что известная во всем мире семейная чета и не думала стесняться окружающих, выясняя отношения.