Меган Маркл и принц Гарри поругались на глазах посетителей ресторана в Калифорнии
Посетители калифорнийского ресторана "Ojai" были поражены соседством Меган Маркл и принца Гарри. Еще больше гости "общепита" удивились тому, что герцоги Сассекские выясняли отношения, не стесняясь окружающих.
На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили один из ресторанов Калифорнии "Ojai". Сюда королевские особы пришли не только насладиться местной кухней, но и поскандалить на глазах у других гостей заведения.
Герцоги Сассекские косвенно подтвердили информацию о том, что устроили скандал на публике, о чем сообщает издание "StarHit".
Очевидцы происшествия утверждают, что известная во всем мире семейная чета и не думала стесняться окружающих, выясняя отношения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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