Украина обвиняет Россию в ущербе, нанесенном климату в ходе СВО - боле 80 млн тон выбросов СО2

Украина возлагает на Россию ответственность за ущерб окружающей среде и воздействие на климат, которые были вызваны или продолжают иметь место в ходе войны.

«За это Россия должна нести ответственность не только перед Украиной, но и перед всем миром», — заявил министр окружающей среды Украины Руслан Стрилец на климатической конференции ООН в Шарм-эль-Шейхе в понедельник вечером.

Стрилец объявил о создании платформы данных для систематического учета экологического ущерба. Он выразил надежду, что с помощью платформы удастся объединить международные подходы к учету экологического и климатического ущерба, причиненного российской атакой.

Однако предъявить иск России о возмещении ущерба за каждый экологический урон будет очень сложно.

Украинский министр сослался на оценки, что прямые выбросы, вызванные войной на Украине, эквивалентны 33 миллионам тонн CO2.

Соответственно, восстановление разрушенной инфраструктуры должно привести к дополнительному выбросу 49 млн тонн СО2. На сегодняшний день задокументировано более 2200 случаев нанесения ущерба окружающей среде.