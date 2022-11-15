В Иркутской области вертолет Ми-8 вынужден был совершить жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области, на борту было четыре человека.
15 ноября по сообщениям ТАСС мэр района Игорь Федоровский сообщил, что вертолет с четырьмя людьми на борту совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области.
Сообщается, что пассажиров на борту не было, только три члена экипажа и стюардесса, в СК уточнили, что никто не пострадал, но судно получило повреждения.
По данным прокуратуры, вертолет принадлежит авиакомпании "Ангара" к месту происшествия вылетело спасательное судно этой же организации.
Опубликовано: Елена Калиновская
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