Оганисян рассказал, что Ургант и в жизни много шутит и умеет себя вести

Комик и сценарист "Вечернего Урганта" Гарик Оганисян поделился своим мнением о ведущем проекта Иване Урганте.

Юморист, сценарист "Вечернего Урганта" Гарик Оганисян рассказал в эфире Ютуб-шоу "Предельник" о том, как ведущий ТВ Иван Ургант ведет себя в жизни.

Комик утверждает, что артист очень воспитанный и обладает отличным чувством юмора, что постоянно демонстрирует.

Оганисян назвал Урганта "человечным" и знающим, как себя вести, человеком. Комик утверждает, что Иван не раз оказывал помощь своим знакомым, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.