Оганисян рассказал, что Ургант и в жизни много шутит и умеет себя вести
Комик и сценарист "Вечернего Урганта" Гарик Оганисян поделился своим мнением о ведущем проекта Иване Урганте.
Юморист, сценарист "Вечернего Урганта" Гарик Оганисян рассказал в эфире Ютуб-шоу "Предельник" о том, как ведущий ТВ Иван Ургант ведет себя в жизни.
Комик утверждает, что артист очень воспитанный и обладает отличным чувством юмора, что постоянно демонстрирует.
Оганисян назвал Урганта "человечным" и знающим, как себя вести, человеком. Комик утверждает, что Иван не раз оказывал помощь своим знакомым, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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