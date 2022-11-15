Министр здравоохранения ФРГ вынужден ходить с охраной из-за постоянных угроз в свой адрес и адрес членов семьи от противников ограничений по ковид
Министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ) продолжает сталкиваться с серьезными угрозами как себе, так и своей семье.
«Мне все еще угрожают, и я также получаю шокирующие угрозы смертью для моих детей», — сказал он «Kölner Stadt-Anzeiger» во вторник.
«Мне приходится парковать машину в пригороде. К сожалению, я не могу выйти вечером на улицу без личной охраны», - сообщил Лаутербах, который живет в центре Кельна.
В связи с его политикой в отношении пандемии коронавируса министр неоднократно подвергался нападкам, в том числе угрозам расправы. Кроме того, весной следователи раскрыли антигосударственную группировку, которая, как утверждается, планировала похищение Лаутербаха в рамках плана государственного переворота.
В Саксонии федеральным прокурором была арестована женщина, которая была организатором похищения министра. Она занимала руководящую должность в административной части антигосударственной группы, занималась закупкой оружия и взрывчатки, неоднократно призывала к быстрой реализации проекта и называла конкретные сроки.
Задержанная провела переговоры о наборе персонала с потенциальными членами ассоциации. По данным федеральной прокуратуры, группа поставила перед собой цель создать условия, подобные гражданской войне в Германии, и тем самым в конечном итоге привести к отставке федерального правительства и парламентской демократии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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