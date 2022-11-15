Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри, попавшим под санкции России
Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала, что у нее был роман с известным американским актером Джимом Керри. Санкции, введенные РФ против американца, Волочкова считает бредом.
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, что думает по поводу введенных против голливудского актера Джима Керри санкций со стороны России.
Оказывается, у артистки был роман с мировой знаменитостью. Керри посещал спектакли с участием Волочковой.
Они встречались и в Москве и в США.
Волочкова вспомнила, что 5 лет назад актер прислал ее дочери Ариадне в подарок набор кукол "Monster High". Балерине было приятно, что Джим не забыл о ней.
Санкции против своего знакомого Анастасия считает бредом, так как творческие люди должны всех объединять.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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