Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри, попавшим под санкции России

Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала, что у нее был роман с известным американским актером Джимом Керри. Санкции, введенные РФ против американца, Волочкова считает бредом.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, что думает по поводу введенных против голливудского актера Джима Керри санкций со стороны России.

Оказывается, у артистки был роман с мировой знаменитостью. Керри посещал спектакли с участием Волочковой.

Они встречались и в Москве и в США.

Волочкова вспомнила, что 5 лет назад актер прислал ее дочери Ариадне в подарок набор кукол "Monster High". Балерине было приятно, что Джим не забыл о ней.

Санкции против своего знакомого Анастасия считает бредом, так как творческие люди должны всех объединять.