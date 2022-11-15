Волна киберпреступности оживила ИТ-отрасль и позволила страховым компаниям увеличить прибыль в пять раз за пять лет

В опросе компаний, проведенном британским страховщиком Hiscox, более половины ИТ-компаний указали, что увеличили в этом году количества заказов на устранение недостатков корпоративных клиентов в области кибербезопасности.

В то же время отрасль страдает от ряда негативных факторов, которые мешают бизнесу. К ним относятся война на Украине и нехватка квалифицированных рабочих.

В сентябре консалтинговая фирма Techconsult провела анкетирование с 200 ИТ-руководителями Hiscox.

Почти 60 процентов руководителей заявили, что их компании испытывают все большие трудности с набором подходящих специалистов в ФРГ. Именно поэтому, по данным Hiscox, ИТ-специалистов все чаще набирают из-за рубежа.

Согласно опросу, сами поставщики ИТ-услуг часто не особенно хорошо подготовлены к финансовым последствиям хакерских атак. Только 36 процентов застрахованы от кибератак, хотя количество атак значительно увеличилось.

Из-за большого количества претензий некоторые страховщики ограничили свой кибербизнес. Тем не менее, рынок растет. По данным перестраховщика Munich Re, объем премий на европейском рынке увеличился за пять лет с примерно 400 миллионов евро до двух миллиардов евро.