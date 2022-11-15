Глава ФИФА предложил установить режим тишины на Украине на время ЧМ 2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил на месяц прекратить огонь в войне между Россией и Украиной во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

Выступая на саммите G-20 наиболее важных промышленно развитых и развивающихся стран на Бали во вторник, Инфантино предположил, что с начала чемпионата мира в воскресенье до финала 18 декабря пушки будут молчать.

«Мы не наивны и думаем, что футбол может решить мировые проблемы», — сказал глава Всемирной футбольной ассоциации. Однако чемпионат мира может стать «поводом для позитивного жеста или знака».

Он обратился к участникам саммита — помимо многочисленных глав государств и правительств, таких как президент США Джо Байден и федеральный канцлер Олаф Шольц, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Вы — лидеры мира. У вас есть возможность повлиять на ход истории».

Инфантино добавил: «Моя просьба ко всем вам рассмотреть вопрос о временном прекращении огня на один месяц на время проведения чемпионата мира по футболу. Или хотя бы введение гуманитарных коридоров или чего-то еще, что приведет к возобновлению диалога».

Инфантино присутствовал на обеде, организованном странами G20 в Индонезии. Он также напомнил, что Россия принимала ЧМ-2018, а Украина претендует на проведение турнира 2030 года.

