Французский яхтсмен был чудом спасен после взрыва его яхты на регате Route du Rhum
Яхтсмен Фабрис Амедео чудом избежал гибели в море на трансатлантической регате Route du Rhum после того, как 13 ноября взорвался бак, и его яхта затонула.
Вспышка пламени и огонь на борту заставили моряка сесть на спасательный плот. Оттуда ему пришлось наблюдать, как его яхта «Nexans - Art & Fenêtres» затонула в течение 30 минут.
44-летний бывший журналист был спасен грузовым судном Maersk Brida примерно через три часа. Поздно вечером в понедельник Амедео подробно сообщил о спасательной операции.
«Сегодня смерть не хотела меня. Я опустошен, но самый счастливый человек, потому что моя жена и дочери не должны сегодня ложиться спать в слезах», - рассказал он СМИ.
Четыре из 38 яхт класса Imoca были вынуждены отказаться от парусной регаты протяженностью 3500 морских миль от Сен-Мало до Гваделупы из-за сломанных мачт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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