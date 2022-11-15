Жигалова рассказала, что налоговая проводит проверку продюсерского центра, работающего с Милохиным
Журналистка Алена Жигалова утверждает, что налоговая проверяет продюсерский центр, который работает с многими блогерами, включая Даню Милохина, Карину Кросс, Гусейна Гасанова.
Журналистка Алена Жигалова в своем шоу "Алена, блин" рассказала, что налоговая инспекция проводит ревизию продюсерского центра "WildJam", который работает с Даней Милохиным.
"WildJam" сотрудничает с такими блогерами как Даня Милохин, Карина Кросс, Гусейн Гасанов, Аня Покров и Артур Бабич.
Жигалова убеждена, что у всех этих молодых знаменитостей будут серьезные проблемы с законом. Оказывается, хозяин компании Ярослав Андреев не уплачивает обязательные налоговые сборы в казну государства.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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