Жигалова рассказала, что налоговая проводит проверку продюсерского центра, работающего с Милохиным

Журналистка Алена Жигалова утверждает, что налоговая проверяет продюсерский центр, который работает с многими блогерами, включая Даню Милохина, Карину Кросс, Гусейна Гасанова.

Журналистка Алена Жигалова в своем шоу "Алена, блин" рассказала, что налоговая инспекция проводит ревизию продюсерского центра "WildJam", который работает с Даней Милохиным.

"WildJam" сотрудничает с такими блогерами как Даня Милохин, Карина Кросс, Гусейн Гасанов, Аня Покров и Артур Бабич.

Жигалова убеждена, что у всех этих молодых знаменитостей будут серьезные проблемы с законом. Оказывается, хозяин компании Ярослав Андреев не уплачивает обязательные налоговые сборы в казну государства.